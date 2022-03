Linz lädt zum Garteln vor der eigenen Haustüre ein

Linz. Wien und Innsbruck haben vorgemacht, wie es geht, nun will Linz es ihnen gleichtun. Und zwar mit dem neuen Projekt „Garteln vor der Haustür“. Dieses zielt darauf ab, Privatpersonen zu motivieren, geeignete Flächen im öffentlichen Raum wie Bauminseln oder Grünstreifen neben der Straße zu bepflanzen und auch zu pflegen. Damit soll nicht nur ein positiver Beitrag für die Umwelt und das Klima geleistet, sondern auch die Lebensqualität im jeweiligen Stadtviertel erhöht werden.

Einfach so dürfen die Flächen aber nicht bepflanzt werden, hier kommt der Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung ins Spiel. Wer an der Initiative teilnehmen will, schickt ein Foto der Fläche, die er gerne bepflanzen möchte, plus Adresse per Mail an baum-scheibe@mag.linz.at. Jedes Anliegen wird individuell geprüft, sofern die Fläche geeignet ist, müssen Teilnehmer eine Vereinbarung mit der Stadt unterzeichnen. Sobald das erledigt ist, kann mit der Bepflanzung losgelegt werden.

Starterpaket für ersten 20 Teilnehmer

„Besonders freuen wir uns, wenn bienenfreundliche Pflanzen gesetzt werden“, sagt Umweltstadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Deshalb erhalten die ersten 20 Teilnehmer auch ein Starterpaket mit ebensolchen Pflanzen zur Verfügung gestellt, informiert Barbara Veitl vom Geschäftsbereich Stadtgrün und Straßenbetreuung. Weitere Infos unter linz.at/baumscheibe.php