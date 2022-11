"Linz ist Linz" zählt zu den weltbesten Tourismusvideos

Es hat polarisiert. Es hat aufgeregt. Es hat hohe Wellen geschlagen. Und es hat bereits mehr als zehn Preise abgestaubt.

Die Rede ist von dem umstrittenen "Linz ist Linz"-Video und der zugehörigen Kampagne, die im Sommer 2021 von sich reden machte. Mit Aussagen wie "Linz ist ein bissi rassistisch“, „Linz ist grauslich“ und „Linz ist eine Stadt für Senioren“ kam das Video nicht bei allen gut an, Kritik kam etwa von der Linzer Stadtpolitik. Doch auch viele positive Kommentare gab es. Mehr als 10.000 Stunden schauten User „Linz ist Linz“, heißt es seitens des Tourismusverbandes.

3. Platz hinter Madrid und Cannes

Mit dem „World’s Best Tourism Film Award“, verliehen in Valencia (Spanien), gibt es nun einen weiteren Preis am Konto zu verbuchen. "Linz ist Linz" holte sich den 3. Platz in der Kategorie "Cities" und zählt damit zu den weltbesten Tourismusvideos.

Vergeben wird die Auszeichnung vom „International Commitee of Tourism Film Festivals“, das verschiedene Tourismusfilm-Festivals aus vier Kontinenten vernetzt. Beurteilt wurden Beiträge von zehn Festivals, die Bandbreite reichte von New York bis Griechenland.

"Linz ist Linz" kam letztlich auf 38 Punkten und damit im Gesamtranking auf Platz 3. Den Gesamtsieg holte sich mit 54 Punkten Madrid, Platz 2 ging an Cannes (40 Punkte). Insgesamt gab es 3000 Filmeinreichungen, davon schafften es 250 ins Ranking. „Linz ist Linz“ sei der einzige Film aus Österreich mit einer Topplatzierung, ist Tourismusdirektor Georg Steiner stolz.

„Dieser Preis für ,Linz ist Linz‘ macht uns deswegen so stolz, weil der Film sicherlich untypisch für den Tourismus ist, und wir mit einer authentischen Arbeit ausgezeichnet wurden. Das zeigt, dass Linz erfolgreich so sein kann, wie die Stadt wirklich ist", heißt es von Steiner, der sich im eingeschlagenen Weg, den Tourismus ganzheitlich zu sehen, bestätigt fühlt.

Groß ist die Freude auch bei den beiden Regisseuren Sinisa Vidovic und Dinko Draganovic von der Linzer Filmproduktion Forafilm. „Unser außergewöhnliches Konzept ist aufgegangen. Es ehrt uns sehr, dass unser Video weltweit als eines der besten prämiert wird. Der Mut hat sich ausgezahlt und wird belohnt – nicht nur vom Publikum, sondern auch von der Fachwelt", ist von ihnen zu hören.