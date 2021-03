„Linz ist klimapolitisch hellwach“

Wie berichtet, geht den zehn Initiativen - unter anderem „Cool Down Linz“ - der Ausbau der Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden viel zu langsam (hier geht‘s zum Bericht über den offenen Brief).

Davon zeigte sich heute die für Liegenschaften zuständige Stadträtin Regina Fechter (SP) überrascht. Es herrsche kein „klimapolitischer Tiefschlag“, wie die Kritiker meinen, sondern Linz habe schon 1992 auf dem städtischen Kindergarten in der Solar-City die erste Photovoltaik-Anlage errichtet. „Damit ist die Stadt sogar Vorreiter“, so Fechter.

Seit 2012 werde bei jeder Neu- oder Umbaumaßnahme geprüft, ob die Errichtung einer Solarenergie-Anlage möglich und sinnvoll ist. Von der Straßenmeisterei Süd über die Hauptfeuerwache im Zentrum von Linz bis zum erst vor zwei Jahr fertiggestellten Umbau des Kindergartens in der Commendastraße im Norden der Stadt – wo immer es die baulichen Gegebenheiten ermöglichen, werde auch in eine ressourcenschonende Energieversorgung investiert. Aktuell sei etwa auch die Feuerwache Nord in Prüfung, inwieweit sie sich für die Errichtung einer Photovoltaik-Anlage eignet.

Aber: „Nicht jedes Dach erfüllt die Voraussetzungen, auch die Lage des Gebäudes spielt eine Rolle, und wesentlich sei auch der Eigenenergiebedarf der untergebrachten Einrichtungen“, sagt Fechter weiter. Würde nämlich mehr Strom erzeugt als verbraucht wird, stellt sich unter anderem die Frage der Netzeinspeisung.

Da sich der Stand der Technik seit 2012 weiterentwickelt hat, hat sich die Stadt gemeinsam mit der Linz AG zu einer Evaluierung und Neubewertung der bisherigen Vorgangsweise entschieden. Laut Fechter werden Ergebnisse sicher vor dem Herbst vorliegen. Linz habe nichts verschlafen, man wolle sich nur auch die nötige Zeit für eine zeitgemäße Adaptierung nehmen.