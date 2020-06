Einigkeit bei zusätzlichen Ausgaben und Zwist über mögliche Sparmaßnahmen, das prägte die gestern abgehaltene Tagung der achtköpfigen Linzer Stadtregierung über Maßnahmen zur Linderung der wirtschaftlichen Folgen der Covid-Krise in Linz. Geplant sind Investitionen im öffentlichen Verkehr und für die Sanierung von Pflichtschulen, Aufwertung von Südbahnhof- und Grünmarkt in Urfahr, klimagerechte Gestaltung von Urfahrmarktgelände und Hauptplatz sowie mehr Digitalisierung in der Stadtverwaltung.