Linz investiert 30 Millionen Euro in die Schulen

In Linz will man dem nachkommen und hat knapp die Hälfte des 65 Millionen Euro schweren Investitionspaketes der Stadt für die Schulen reserviert.

Insgesamt 30 Millionen Euro sollen demnach in die Modernisierung von Schulbauten, den Ausbau der schulischen IT-Infrastruktur und in die Kinderbetreuung fließen. "Investitionen in die Bildung sind Investitionen in unsere Zukunft", sagt die zuständige Stadträtin Eva Schobesberger (Grüne). Nach dem von ihr initiierten und 2019 beschlossenen Schulsanierungsprogramm sei dies nun ein weiterer wichtiger Schritt für moderne und gut ausgerüstete Pflichtschulen. Damit sollen Schüler wie Lehrer bestmögliche Unterrichtsvoraussetzungen vorfinden.

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.