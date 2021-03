Linz: Hund fraß vergifteten Köder

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei

Der Giftköder war im Gebüsch in der Nähe einer Bushaltestelle versteckt. Eine 31-Jährige Linzerin war gegen 20.45 Uhr mit ihrem Hund in der Unionstraße spazieren, als ihr Vierbeiner das selbst fabrizierte braune "Hundeleckerli" fraß. Der Hund wurde sofort zum Tierarzt gebracht und konnte dort gerettet werden, berichtete die Polizei am Sonntag. Es wurden mehrere Giftköder gefunden und sichergestellt.