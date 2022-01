Linz hat viele geheimnisvolle Orte

Städtereisende kennen das. Es gibt so viele Orte, die man gesehen haben muss. Das gilt natürlich auch für Linz. Dreifaltigkeitssäule, Grottenbahn, Schloss, Altstadt - es gibt viele Fixpunkte, die ganz normal angesteuert werden. Was aber ist mit jenen Plätzen, die nicht jeder kennt? Die sind nicht im Blickfeld.

Der Linzer Wilhelm Holzleitner holt 55 versteckte Orte in Linz aus der Versenkung, stellt sie in einem Buch ins Rampenlicht und überrascht damit selbst einen Linzer. Wer weiß schließlich schon von der „Face Cave“, wie unbekannte Besucher jenen Platz genannt haben, der in den Hängen des Freinbergs eine mystische und schaurig-schöne Ausstrahlung besitzt? Die in Sandstein gezeichneten Gesichter sind in der „Tausend-Augen-Höhle“ zu erkunden. Ein geheimnisvoller Ort, der auch nicht für die Öffentlichkeit gemacht ist, wenngleich an der Wand jede Menge Gravuren, Schriftzüge und Botschaften zu finden sind.

Die „Face Cave“ ist ein kleiner Teil des mächtigen Bunkersystems, das sind im gesamten Freinberg ausbreitet. Die meisten, der rund 14 Kilometer dokumentierten Tunnelanlagen wurden während der NS-Zeit geschaffen, dienten der Bevölkerung als Schutzräume und dienten vereinzelt später der Champignonzucht bzw. der Weinlagerung.

Die Höhle mit den „Wandmalereien“ ist einer der Plätze, die Holzleitner in seinem etwas anderen Reiseführer „55 merk-würdige Orte“ zusammengefasst hat. Darin findet man auch den mehr als 400 Jahre alten Urlaubsstein, den „anderen“ Kreuzweg, der älter ist als jener auf den Pöstlingberg oder die fast vergessene Nikolaikapelle in Urfahr.

Das Buch, das spannend und informativ zugleich ist, kostet 23,90 Euro und ist direkt beim Autor bestellbar (E-Mail holzleitner@wilsonholz.at).