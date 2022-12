Linz hat seine erste Countdown-Ampel

Die Tage der mit 37 Jahren ältesten Ampel von Linz sind gezählt, an ihrer Stelle findet an der Kreuzung Pfarrplatz / Lederergasse die erste Linzer Countdown-Ampel mit "Restrotanzeige" Platz. Diese Restrotanzeige informiert die Verkehrsteilnehmer mittels Countdown sekundengenau über den bevorstehenden Wechsel in die Grünphase. Für das Projekt hat der Stadtsenat Mittel in Höhe von 70.000 Euro freigegeben.

Die Umrüstung der Ampelanlagen passiert bei laufendem Betrieb, mit der neuen kann der Energieverbrauch um mehr als 90 Prozent reduziert werden. Für Verkehrsreferent Vizebürgermeister Martin Hajart (VP) ist die Countdown-Ampel ein Highlight des Modernisierungspaketes der Linzer Lichtanlagen.

Start neun Sekunden vor Wechsel

Gerade an besagter Kreuzung, werde die Rot-Phase von vielen Fußgängern und Radfahrern als sehr lange empfunden, häufig werde deshalb die zweispurige Einbahn bei Rot überquert. Der Pilotversuch soll hier Abhilfe schaffen und die Sicherheit für alle Verkehrsteilnehmer erhöhen, heißt es weiter.

Die Zusatztafeln, die auch für den Autoverkehr genutzt werden, aktivieren sich neun Sekunden vor der „Grün-Schaltung“ und zählen den Count-Down bis drei hinunter.