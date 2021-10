"Es ist alles sehr spannend", sagt Elke Pflug. Sie trat gestern, Freitag, ihren neuen Job als Geschäftsführerin der von Stadt Linz und Tourismusverband gegründeten City Management GmbH an – und war an ihrem ersten Tag vor allem mit Terminkoordination beschäftigt. Wer bekam die ersten? "Natürlich die beiden Gesellschafter, also Stadt Linz und der Tourismusverband", sagte Pflug lächelnd.