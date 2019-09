Linz hat 26.300 Wahlkarten ausgestellt

Die Vorbereitungen für den Wahlgang sind so gut wie abgeschlossen. Am Sonntag sind 138.155 Wahlberechtigte - 72.988 Frauen und 65.167 Männer - in Linz aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Insgesamt neun Parteien beziehungsweise Listen treten an.

Wer keine Wahlkarte beantragt hat, wird am Sonntag von 7 bis 16 Uhr in einem der insgesamt 237 Wahllokale in der Landeshauptstadt wählen gehen können. Die „mobilen“ Wahlkommissionen beispielsweise in Krankenhäusern und Seniorenheimen mit eingerechnet, werden etwa 500 Mitarbeiter aus der Unternehmensgruppe Stadt Linz und externen Bereichen im Einsatz sein. Weitere 2.830 Wahlmitarbeiter sind für die wahlwerbenden Parteien in den Sprengelwahlbehörden im Einsatz.

Die Gesamtkosten für die Abwicklung der Nationalratswahl in Linz betragen etwa 950.000 Euro, so Bürgermeister Klaus Luger.



