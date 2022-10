Linz geht mit digitalen Impfberatern neue Wege

Seit gestern hat Linz digitale Impfberater. Auf der städtischen Website (linz.at) erhalten Interessierte von Avataren, also digitalen Charakteren, Antworten auf die häufigsten Fragen zum Thema Corona-Impfung – und das in elf Sprachen. Entwickelt wurde das Angebot in den vergangenen Monaten von der Agentur Digital Hunter mit einer Projektgruppe des Magistrats. Die Kosten für die Entwicklung der digitalen Charaktere sowie Bewerbungsvideos belaufen sich auf knapp 85.000 Euro.

Die digitalen Impfberater sind das zentrale inhaltliche Element des Linzer Beitrages zur gesamten kommunalen Impfkampagne des Bundes. Für die Ausarbeitung und die Umsetzung der Kampagne wurden der Stadt Linz im Frühjahr 1,9 Millionen Euro vom Bund zur Verfügung gestellt, wovon bis dato 730.000 Euro an Ausgaben verplant sind. "Dies ermöglicht es uns, auf allfällige Änderungen der Covid-Lage noch zu reagieren", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP). Teile der Mittel für die Impfkampagne könnten auch als spürbarer Teuerungsausgleich an die Bürger zurückfließen. Die Stadt Linz und der Städtebund fordern das.