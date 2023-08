Linz fördert junge Geschäftsideen

Jeweils 5000 Euro ist das Gründerstipendium für die vier von einer Jury ausgewählten Preisträger wert. Alle Ideengeber stehen am Beginn der Überlegungen, wie sich daraus ein Projekt und in weiterer Folge ein Unternehmen gründen lassen könnte.

"Wir heben auf diese Weise das innovative Potenzial, das in der Stadt, also in den Menschen, die hier leben, steckt", sagte Bürgermeister Klaus Luger (SP) bei der Präsentation der diesjährigen Sieger.

Neben der finanziellen Zuwendung sind es das Netzwerk an Unterstützern - 60 Mentoren hat der Innovations-Hauptplatz laut Franz Gregor Dörfler mittlerweile an Bord - und die Leistungen, die die Gewinner der Gründerstipendien in Anspruch nehmen können, die Zugkraft haben. "Das haben auch die Gewinner des vergangenen Jahres bestätigt", so Dörfler weiter.

Das sind die vier Gewinner

INDIMA nennen Emin Vojnikovic und Georg Simonyan ihr Projekt, das darauf abzielt, qualifizierte Migranten bei der Suche nach Weiterbildungsmöglichkeiten und Arbeitsplätzen KI-unterstützt zu helfen. Man wolle damit den Anerkennungsprozess der Qualifikationen der Betroffenen verbessern und so ihren Weg in den österreichischen Arbeitsmarkt erleichtern. "Das ist wirtschaftlich und gesellschaftlich ein hochrelevantes Thema", sagte Unternehmerin Eveline Pupeter, die Mitglied der Jury war.

"hands-on Österreich" heißt die Initiative von Alyssa Kamoun, die eine Plattform entwickeln will, die kreative und handwerkliche Workshop-Formate und Veranstaltungen in Linz sammeln und übersichtlich such- und auffindbar macht.

GUTTUN haben Stefanie Stadler und Jeremias Blaickner als Name für ihr Projekt gewählt, das sich an Einzelpersonen wie an Unternehmen wendet, die sich für die psychische Gesundheit ihrer Mitarbeiter einsetzen. "Unsere Vision ist es, einen Ort für mentale Gesundheit und persönliche Entwicklung zu schaffen", sagen Stadler und Blaickner. Dabei schwebt ihnen ein Ort für Begleitung, Beratung, Austausch und Forschung vor. Am Ende sollte eine neue Gesundheitskultur Einzug in den Firmen halten. Ein Pilotprojekt habe den Wert des Programmes schon gezeigt.

Papierspiele hat Michael Zelenka als Idee geboren und mit so viel Leidenschaft der Jury präsentiert, dass er Print & Play-Spiele für alle Altersklassen günstig, individualisierbar und unterhaltsam anbieten könne, wofür er ausgezeichnet wurde. "Mit der Stipendium kann ich jetzt sechs Monate lang die Plattform vorantreiben und eine Community aufbauen", sagte der Vater von zwei Kleinkindern.

