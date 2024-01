Linz feierte am Silvestertag eine große Läuferparty mit 900 Aktiven

Wenn am Ende eines Jahres eine Abschlussveranstaltung steht, die mit einem Rekordfeld, lässiger Stimmung, vielen anfeuernden Zuschauern und sportlichen Top-Leistungen aufwarten kann, dann kann man die Zufriedenheit der Veranstalter mehr als nur verstehen.

So gab es im Umfeld des organisierenden TriRun Linz-Teams um Organisationsleiter Peter Weinzierl nur begeisterte Gesichter beim Hypo Silvesterlauf in Linz. Zwar blieb man mit 900 Teilnehmern dann doch etwas unter der ebenfalls möglich erschienenen 1000er-Marke, aber dennoch fiel die Bilanz des Abschlusslaufes mit Start und Ziel am Hauptplatz positiv auf. Auch die 900 Läuferinnen und Läufer sorgten für ordentlich Wirbel bei den vielen Zuschauern, die offenbar ihre Freude damit hatten, dass in der Innenstadt am Silvestertag einiges los war, wie es Weinzierl mit einem Augenzwinkern formuliert.

Sportliche Höchstleistungen

Auch wenn beim Silvesterlauf in Linz der Spaß an der Bewegung im Vordergrund stand und man nicht auf sportliche Höchstleistungen aus war, gab es diese. Philipp Jansch legte die sechs Kilometer des Hauptlaufes in 18:52 Minuten zurück und hielt so Florian Böhm (Union Rohrbach) auf Distanz, der 20 Sekunden hinter dem Sieger und Tagesschnellsten ins Ziel kam. Dritter wurde Isaac Kosgei (19:21 Minuten).

Eine starke Zeit markierte auch Edith Brandl (LC Neufurth), die in 23:01 Minuten die schnellste Dame im Feld war und nach dem zweiten Platz im vergangenen Jahr nun den Sieg holte. Sie gewann knapp vor Iris Hermann (TriRun Linz), die 16 Sekunden langsamer war, und Corina Kolberger, die zwei Sekunden dahinter den dritten Platz holte.

Viele Kostümierte Läufer

Dass es beim Silvesterlauf in Linz wirklich auch um den Spaßfaktor ging, zeigte sich nicht zuletzt daran, dass wieder viele Kostümierte auf der Laufstrecke zu sehen waren. Sie heizten besonders die Stimmung des Publikums in der Innenstadt an. Auf dem Hauptplatz zeigte sich kurz vor dem Jahreswechsel ein besonderes Bild, war doch der Platz dicht gefüllt mit Sportlern.

