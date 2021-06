Linz feiert und weitet Selbsttestangebot aus

Die Corona-Zahlen der vergangenen Wochen samt den Lockerungsmaßnahmen machen Hoffnung, doch ist Vorsicht weiter angebracht. Darauf reagiert jetzt auch die Stadt Linz im Hinblick auf die großen Publikumsmagnete Ritterfest (10. Juli) und Pflasterspektakel (17., 24. und 31. Juli). Um hinsichtlich Corona optimal darauf vorbereitet zu sein, weitet die Stadt Linz das Angebot der beiden Selbstteststraßen im Alten Rathaus aus.

Linzer wie auch Besucher aus dem In- und wie dem Ausland würden schon jetzt das Selbsttestangebot der Stadt Linz sehr gut annehmen. Vor allem bei den Touristen ist eine steigende Tendenz festzustellen.

Da anzunehmen ist, dass an den vier „Fest“-Samstagen im Juli auch viele Gäste in die Stadt kommen, werden an diesen Tagen die beiden Selbstteststraßen im Alten Rathaus auch von 10 bis 18 Uhr zur Verfügung stehen. Für Künstler werden zusätzlich Timeslots für Selbsttests reserviert.

Keine Selbsttests mehr im Design Center

Angesichts von niedrigen Nutzungszahlen wurde hingegen das Selbsttestangebot im Design Center eingestellt. Alle anderen städtischen Selbsttestangebote bleiben weiterhin aufrecht.