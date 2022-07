Linz fehlt viel zur fahrradfreundlichen Stadt

Bei den sieben Stopps der diesjährigen „Radrettungs-Tour“ haben die Grünen auch die Chance genützt, das Stimmungsbild der Radfahrer zu erheben. Das Ergebnis der Befragung ist ernüchternd. Mehr als 80 Prozent der Befragten sind nämlich mit dem Linzer Radwegenetz wenig oder gar nicht zufrieden. Für Klubobmann Helge Langer ist dies ein klares Zeichen dafür, dass „Linz von einer fahrradfreundlichen Stadt nach wie vor weit entfernt ist“.

Breitere Radwege, bessere Beschilderung, zusätzliche Fahrradständer: Das sind drei konkrete Wünsche der Radfahrer, die insgesamt aber kritisieren, dass ihnen zu wenig Platz gegeben wird. Und drei von vier Befragten waren der Ansicht, dass der Stellenwert des Radverkehrs im Vergleich zu anderen Verkehrsteilnehmern eher schlecht ist.

Mit einer „zeitgemäßen Mobilitätspolitik“ müsste die Stadt Linz darauf reagieren und „nicht auf nahezu jeder Straße und jeder Kreuzung dem Auto uneingeschränkt Vorrang“ gewährt. Schließlich würden laut Langer immer mehr Menschen auf das Rad umsteigen. Im Trend liegen dabei E-Bikes, Trailer Bikes und Eltern-Kind-Tandems. Letzteres erklärt auch die Forderung nach breiteren Radwegen.

Und was auch keine Überraschung ist: Als kinderfreundlich wird das Radwegenetz in Linz von den Befragten nicht gesehen. Dass die Kinder von heute die Alltagsradler von morgen sind, dem werde derzeit noch nicht Rechnung getragen. Dazu passt ein Kernsatz für die Qualität der Radwege einer Stadt: „Wenn Sie ihre Kinder alleine mit dem Rad in der Stadt fahren lassen, dann ist die Radinfrastruktur bestens.“ Linz ist da aber noch ganz weit davon entfernt, zeigt die Umfrage auch.