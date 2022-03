„Wir ziehen ab 22. März um. Besuchen Sie uns in der neu gestalteten Boutique in der Landstraße 36 in Linz“, prangt an der Auslage des Nespresso-Shops in der Schmidtorstraße 5. Das bedeutet: Das zuletzt leerstehende Geschäftslokal, in dem früher Orsay daheim war, wird mit neuem Leben erfüllt. Das bedeutet aber auch einen neuen Leerstand in der Schmidtorstraße. Wo gleich ums Eck das ehemalige „Drei Etagen“ immer noch frei ist.