Früher war alles besser. Auf diese Plattitüde lässt sich ein großer Teil der Kritik an der Linzer Stadtplanung herunterbrechen. Früher meint in diesem Fall die Zeit, als es in der Landeshauptstadt noch einen Stadtbaudirektor gab. Im Jahr 2003 räumte der letzte Inhaber dieses Amtes, Franz-Xaver Goldner, seinen Posten. Goldner war hoch angesehen, seine fachliche Meinung vertrat er mit Nachdruck.