Linz bietet Zahnbehandlung für Covid-Patienten

In Linz wurde eine zentrale Stelle geschaffen, die Zahnbehandlungen für Corona-positive Akutpatienten ermöglicht. Im Zahnärztlichen Notdienstzentrum, das im Linzer Unfallkrankenhaus untergebracht ist, wurde eine Station errichtet, in dem diese Zahnbehandlungen durchgeführt werden, so Gesundheitsstadtrat Michael Raml (FP).

Betroffene Patienten müssen sich bei der Telefonnummer 1450 melden. Dort wird ihnen ein Termin zugeteilt. Das Notdienstzentrum ist täglich von 20 bis 24 Uhr besetzt, an Samstagen, Sonntagen und Feiertagen zusätzlich von 10 bis 14 Uhr. Personen aller Versicherungen werden kostenlos behandelt.

Damit werden Covid-positive Patienten nicht länger unnötig ihren Schmerzen überlassen, dankt Raml der Zahnärztekammer sowie den behandelnden Ärzten und Assistenten für dieses Angebot. Günter Gottfried, Präsident der oberösterreichischen Zahnärztekammer, sieht darin einen wichtigen Beitrag, um allen Corona-positiven Akutpatienten in Oberösterreich rasch zu helfen.