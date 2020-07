Linz bereitet Schließung von Nachtlokalen vor

Luger ist optimistisch, dass man die Entwicklung nun im Griff habe. Die Zahl der Infizierten habe sich leicht stabilisiert. Linz verzeichnete mit Stand gestern 112 an Covid-19 erkrankte Menschen. Die Hälfte davon ist auf den "Pfingstkirchen-Cluster" zurückzuführen.

Trotzdem würde man weiterhin streng in Nachtlokalen und bei Veranstaltungen den Abstand, die Maskenpflicht und die Sperrstunden kontrollieren. Erste Schließungen von Nachtlokalen werden derzeit vorbereitet. Im Gegensatz zu anderen Gemeinden in den fünf von Schließungen betroffenen Bezirken wird in Linz weiter Kinderbetreuung an allen städtischen Standorten angeboten.

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Coronavirus Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.