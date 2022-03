Linz bereitet die Trinkwasserbrunnen vor

In den vergangenen Tagen konnte man schon den einen oder anderen Vorgeschmack auf die warme Jahreszeit genießen. Mit Frühling und Sommerzeit sind die Vorzeichen klar, auch wenn in den nächsten Tagen noch einmal die Kälte einziehen wird.

Unabhängig davon laufen die Vorbereitungen für die Inbetriebnahme der insgesamt 80 Trinkwasserbrunnen in Linz seit Anfang dieser Woche. Sie werden „sommerfit“ gespült, wie es so schön heißt. Diese intensive Spülung ist notwendig, damit dann, wenn es an der Zeit ist, kühles und klares Wasser aus den Brunnen läuft.

Bei den Brunnen läuft derzeit schon das Wasser, was die Bevölkerung nicht verwundern sollte, wie Stadträtin Eva Schobesberger sagt. Es handle sich um wichtige Vorbereitungsarbeiten an den Brunnen und es seien bei den Spülvorgängen auch entsprechende Hinweise an den Trinkbrunnen angebracht.

In Linz gibt es 73 beschilderte Trinkbrunnen sowie sieben Zierbrunnen mit Trinkwasserqualität für kostenlose Erfrischung und Abkühlung. Sie sind vorwiegend auf Spielplätzen, Parks und Märkten zu finden, so unter anderem am Hauptplatz beim großen Blumenbeet, am Landhausplatz, beim Steinmetzplatzl in Alturfahr oder beim Spielplatz am Damm am Donauufer in Urfahr.

Zierbrunnen, die zur Trinkwasserentnahme geeignet sind, sorgen unter anderem am Südbahnhofmarkt, vor dem Cafe Traxlmayr auf der Promenade oder auf der Spittelwiese für Erfrischung. Bis Herbst sind die öffentlichen Trinkanlagen geöffnet.