Linz bekommt ständige Mahnmale für Opfer des Holocausts

Linz hat die Nazi-Vergangenheit der Stadt seit 1996 wissenschaftlich gut aufgearbeitet. Doch im öffentlichen Raum von Linz gibt es nach wie vor für die zahlreichen jüdischen Opfer der NS-Herrschaft kein Denkmal.

Vor zwei Jahren wurde intensiv diskutiert, ob in Linz wie in zahlreichen anderen Städten auf Gehsteigen so genannte Stolpersteine als dauerhafte Erinnerung an die von 1938 bis 1945 Vertriebenen und Ermordeten der NS-Schreckensherrschaft errichtet werden.

Der Vorstoß der Grünen im Gemeinderat fand aber keine Mehrheit. Nachdem auch die Botschafterin Israels diese Weigerung der Linzer Stadtpolitik kritisiert hatte, kam Schwung in die Angelegenheit. Die Stadt schrieb heuer einen Wettbewerb für eigenständige Erinnerungsmahnmale für die NS-Opfer aus. Fünf Künstler wurden eingeladen. Eine zehnköpfige Jury, der Wissenschafter, Künstler und Vertreter der Israelitischen Kultusgemeinde angehörten, kürte das Projekt des aus Ottensheim stammenden Künstlers Andrea Strauss zum Sieger.

Straus plant, 1,5 Meter hohe Stelen zu errichten, auf denen die Namen der Opfer, deren Geburts- und Sterbedaten sowie der Ort des Todes eingraviert werden. Lehrlinge des Voest-Ausbildungszentrums in Linz werden gemeinsam mit dem Künstler zunächst 20 dieser Stelen aus Messing anfertigen. Aufgestellt werden die Stelen ab Mitte 2020 vor den einstigen Wohnhäusern von Linzer Nazi-Opfern.

Artikel von Erhard Gstöttner Lokalredakteur Linz e.gstoettner@nachrichten.at