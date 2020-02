Linz bekommt einen Masterplan für 1000 neue Bäume in der Stadt 

„Wir brauchen mehr schattige Straßen und Plätze, um die Lebensqualität in der verbauten Innenstadt zu erhöhen“, sagt Grünreferent, Vizebürgermeister Bernhard Baier (VP). Den Grundsatzbeschluss, in den nächsten drei bis vier Jahren 1000 zusätzliche Bäume in Linz zu pflanzen, hat der Gemeinderat bereits im Oktober des Vorjahres gefällt. Nun gehe es darum, jene Straßen und Plätze zu definieren, die besonders starke Hitze-Inseln seien und wo damit dringender Handlungsbedarf bestehe. Gleichzeitig müsse auch geklärt werden, wo Bäume überhaupt gepflanzt werden können, ohne dass Gas- oder Stromleitungen beschädigt werden.

Beauftragt wurde mit der Erstellung dieses Baum-Masterplans, der in dieser Form der erste Österreichs sein wird, das Wiener Büro für Landschaftsarchitektur „3.0“. „Es war Bestbieter“ für die Aufgabe, die sich die Stadt 50.000 Euro kosten lässt, sagt Baier.

Und Daniel Zimmermann von „3.0“ erläutert, dass die Linzer Baumoffensive nur Sinn mache, wenn erstens Bäume gesetzt werden, die hitzeresistent und wenig empfindlich seien und diese auch in einem aufgelockerten Erdbereich gepflanzt werden, damit sie sich in den nächsten Jahren gut entwickeln können. Mindestens neun Quadratmeter nicht versiegelte Fläche brauche jeder Baum, damit er gut gedeihen und Wasser bei Starkregen auch gut versickern könne, sagt Zimmermann.

Mit dem Hauptplatz hat er auch schon eine Fläche gefunden, wo es dringend Bäume brauche. Dass dort etwas geschehen müsse, brauche man wohl nicht extra zu betonen, sagt Zimmermann. Und es sei wichtig, dass die Politik auch eine Grundsatzentscheidung darüber treffe, „dass es in der Frage Parkplatz oder Baum ein klares Statement für den Baum geben muss.“

Man werde behutsam vorgehen, „aber es werden Parkplätze wegfallen“, sagt Baier.

Bis Ende Juni soll der Baum-Masterplan erstellt sein, dann brauche es Vorbereitungsarbeiten und „im Frühling 2021“ sollen die ersten Bäume gepflanzt werden, zeichnet Baier einen Zeitplan vor.

Kritisch reagiert Vizebürgermeister Markus Hein (FP) auf Baiers Ankündigungen. Ein neuer Baum-Masterplan habe keinen Mehrwert, wenn der Mut zur Umsetzung fehle. „Acht neue Bäume in der Stockhofstraße haben den Grünreferenten bereits zum Einknicken gebracht, weil Parkplätze wegfallen.“ Papier sei geduldig, „was letztlich zählt sind Pflanzungen“, sagt Hein.