Linz bekommt bis 2025 ein neues Seniorenheim

Als potenzielle Standorte nennt Bürgermeister Klaus Luger (SP) Urfahr, Kleinmünchen oder am Bindermichl, festlegen will er sich jedoch noch nicht. Gerade in Urfahr sei der Anteil der über 85-Jährigen überdurchschnittlich hoch, der Bedarf dort dementsprechend groß, so Luger.

Generell würden die Erhebungen der Stadtforschung aber zeigen, dass die Frage wo ein Altenheim errichtet wird, an Bedeutung verloren habe. Die Mobilität sei nun eine andere, Senioren würden nun auch verstärkt in Pflegeeinrichtungen in anderen Stadtteilen ziehen.

Die Prognosen für kommendes Jahr zeigen, dass in Linz ab 2025 ein neues Seniorenzentrum benötigt wird, ab 2030 besteht Bedarf für voraussichtlich zwei weitere. Je nach Entwicklung ist hier von 200 bis 400 zusätzlichen Plätzen die Rede, je nach Szenarium steigt der Bedarf. Abhängig ist die Anzahl allen voran davon, ob sich die Vorhersage bewahrheitet, dass die Menschen „gesünder altern“, führt Luger aus. Das würde bedeuten, dass die Menschen nicht nur älter werden, sondern auch die Pflegebedürftigkeit später eintritt.

Aktuell liegt das durchschnittliche Alter der Senioren, die in Seniorenzentrum ziehen, bei 85 Jahren, sagt die zuständige Vizebürgermeisterin Karin Hörzing (SP). Aufgeteilt nach Altersgruppen zeigt sich, dass der Großteil der Personen zum Zeitpunkt des Einzugs zwischen 80 und 89 Jahre alt ist. Aktuell gibt es in Linz 17 Seniorenzentren, davon werden zehn von der Stadt betrieben. Insgesamt stehen 1932 Plätze zur Verfügung. Besonders stolz ist Luger darauf, dass Pflegebedürftige in Linz innerhalb von vier Wochen, maximal fünf, einen Pflegeplatz erhalten.