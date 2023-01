Linz: Bei zwölf Kreuzungen dürfen Radler bei Rot rechts abbiegen

Die Regelung hat sich bewährt und wurde sehr gut angenommen, deshalb ist Rechtsabbiegen bei Rot für Radfahrer nun bereits an zwölf Kreuzungen in der Stadt erlaubt.

Die Erkenntnisse werden laufend evaluiert und wissenschaftlich untersucht, hieß es am Dienstag in einer Presseaussendung des zuständigen Vizebürgermeisters Martin Hajart (ÖVP). Die zwölf Kreuzungen seien anhand strenger Kriterien ausgewählt worden. "Einerseits sind an den Punkten möglichst wenig Konflikte mit anderen Verkehrsteilnehmern zu erwarten - etwa weil auf getrennte Radwege eingebogen werden kann. Andererseits werden Verkehrssicherheit und Verbesserungspotenziale an den Kreuzungen laufend evaluiert", erklärte Hajart. Ein flüssiger und gleichzeitig sicherer Radverkehr komme letztlich allen Menschen, die in Linz unterwegs seien, zugute.

An diesen Kreuzungen ist Radfahrern das Rechtsabbiegen bei Rot erlaubt:

Landstraße – Bürgerstraße

Krankenhausstraße – Khevenhüllerstraße

Weißenwolffstraße – Gruberstraße

Schubertstraße – Goethestraße

Schillerstraße – Khevenhüllerstraße – Wüstenrotstraße

Gründbergstraße – Leonfeldner Straße

Leonfeldner Straße nächst Objekt Nr. 97

Reindlstraße – Wildbergstraße

Freistädter Straße – Leonfeldner Straße – Wildbergstraße

Keplerstraße – Leonfeldner Straße

Pleschinger Straße – Freistädter Straße

Mostnystraße – Freistädter Straße

Die neue Verkehrsregelung soll auch in einer wissenschaftlichen Studie in Zusammenarbeit mit dem Klimaschutzministerium sowie dem Städtebund untersucht werden.

Mehr zum Thema Linz Hier dürfen Radler in Linz auch bei Rot abbiegen LINZ. Mit dem morgigen Inkrafttreten der StVo-Novelle startet ein Premieren-Projekt an der Kreuzung Landstraße/Bürgerstraße. Hier dürfen Radler in Linz auch bei Rot abbiegen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper