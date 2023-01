Linz baut weiter: 1134 Wohnungen fertig

Das GWG-Projekt "Wimhölzel-Hinterland" im Franckviertel zählt zu den großen Wohnbauvorhaben in der Stadt.

Braucht Linz viel neuen Wohnraum? Die Frage, die immer wieder bei Großprojekten im Raum steht und diskutiert wird, beantwortet Planungsstadtrat Dietmar Prammer (SP) mit einem klaren Ja. Durch rege Bautätigkeit und aktuelle Neubauten könne die Stadt mit dem Bevölkerungswachstum mithalten und den Preissteigerungen am Wohnungsmarkt aktiv entgegenwirken.

Zur Statistik: Im vergangenen Jahr wurden in Linz 1134 Wohneinheiten als fertiggestellt gemeldet. 6489 Wohnungen sind im Projektstadium oder bereits in Bau.

Im Detail sieht dies so aus: 2186 Wohnungen sind in Linz in Bau, 1469 sind bewilligt, 1289 wurden zur Bewilligung eingereicht, 654 wären einreichfähig, wie es im Fachjargon heißt, und 891 sind noch nicht einreichfähig.

Zu den großen Linzer Wohnbauprojekten zählt laut Prammer das Projekt "Wimhölzel-Hinterland", in dem bis 2028 in vier Etappen 400 Wohneinheiten anstelle von Altbauwohnungen entstehen. Im aktuellen ersten Bauabschnitt werden rund 100 Wohnungen - 28 davon altersgerecht - errichtet. Die städtische Wohnungsgesellschaft GWG investiert insgesamt 50 Millionen Euro.

