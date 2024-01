Linz: Auto stand in der Nietzschestraße in Vollbrand

Dunkle Rauchschwaden waren am Mittwochnachmittag im Linzer Kaplanhofviertel zu sehen: Ein in der Nietzschestraße geparkter Kleinwagen war aus noch ungeklärter Ursache in Brand geraten. Die Einsatzkräfte wurden gegen 15:30 Uhr alarmiert, bestätigte die Polizei gegenüber den OÖN. Als sie eintrafen, stand der weiße Pkw bereits in Vollbrand. Das Feuer konnte rasch gelöscht werden. Verletzt wurde niemand, das Fahrzeug aber brannte vollständig aus. Die Brandursache war am Mittwochnachmittag noch Gegenstand der Ermittlungen.

Diese Karte ist deaktiviert Bitte aktivieren Sie die Kategorie Funktional und Datenverarbeitung in Drittstaaten in Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Bitte aktivieren Sie die Kategorieundin Ihren Cookie-Einstellungen, um dieses Element anzuzeigen. Meine Cookie-Einstellungen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.