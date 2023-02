Linz angelt nach jungen, kreativen Köpfen

Die Hackathon-Sieger 2022: Martin Hausleitner, Arsham Edalatkhah und Sandin Habibovic haben ihre "Nochba"-Idee schon in der Testphase.

"Ich möchte, dass die jungen Menschen in der Stadt wissen, dass Linz innovativ sein kann und dies ernst gemeint ist", sagt Bürgermeister Klaus Luger. Denn: "Wir kämpfen um eine junge Generation, die engagiert ist und soziale Verantwortung trägt."

Mit der dritten Ausgabe des Linzer Hackathon verbindet Luger das Ziel, die jungen Menschen an Linz zu binden und gleichzeitig ein Signal nach außen zu setzen, um kreative Köpfe in die Stadt zu lotsen.

Die Suche nach Ideen zum Thema Barrierefreiheit soll von 24. bis 26. März Hacker, Maker, Experten, Initiativen , Teams und Visionäre zusammenbringen. Gemeinsam sollen an dem Wochenende in ausgewählten Locations (Dynatrace, Grand Garage, Cloudflight) Antworten auf bestimmte Fragestellungen gegeben werden. Dazu gehört zum Beispiel die Frage, wie Gegenstände gestalten sein müssen, damit beeinträchtige Menschen sie besser nutzen können?

Die entwickelten und präsentierten Ideen werden dann einer Jury vorgestellt, ein Hack (digitales Lösungsprojekt) und ein Make (praktikable Lösung) werden jeweils mit 5000 Euro Siegesprämie von der Stadt Linz belohnt. Dies soll aber keine Einmaligkeit sein, denn die siegreichen Projekt werden begleitet und unterstützt, so Projektleiter Franz Dörfler.

Auch die Bevölkerung könne auf Barrieren und Herausforderungen für die Stadt über die Homepage innovation.linz.at hinweisen. Auch Ideen, die zu einer Lösung in Richtung Barrierefreiheit führen könnten, sind laut Dörfler willkommen.

"Nochba"-Idee reift heran

Unterstützung gab es auch bei "Nochba", der 2022 prämierten Idee der HTL-Schüler Martin Hausleitner, Sandin Habibovic und Arsham Edelatkhah. Sie beschäftigten sich für ihre Diplomarbeit mit der Frage, wie soziale Interaktion innerhalb der Nachbarschaft gestärkt werden kann. "Wir haben durch die Teilnahme am Hackathon sehr viel Erfahrungen gesammelt und konnten unsere Idee ausarbeiten und weiter entwickeln", sagt Hausleitner. Bis März würde die entwickelte App noch getestet. Was immer nach der Matura, auf die sich das Trio derzeit vorbereitet, auf sie warten würde, es könnte durchaus ein Startup daraus werden. "Mit dem Launch der App wird es allerdings noch etwas Zeit brauchen", so Hausleitner.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber