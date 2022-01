Linz als Wohnort wieder beliebter

Quasi „gerettet“ wurde die Linzer Bevölkerungsstatistik 2021 durch die Zuzüge in die Stadt. Das Plus beim Bevölkerungswachstum von über 900 Menschen geht nämlich, so zeigen es die Linzer Zahlen, ausschließlich auf die positive Wanderungsbilanz zurück.

13.741 Wegzügen standen im Vorjahr 14.799 Zuzüge gegenüber, was einem Plus von 1058 entspricht. 2020 gab es ein solches Plus zwar auch, mit einem Wert von 61 war es aber deutlich kleiner.

Negativ - und das bereits das zweite Jahr infolge - ist im Gegensatz zur Wanderungsbilanz hingegen die Geburtenbilanz. 2.041 Linzer Neugeborene wurden 2021 gezählt, demgegenüber standen 2.162 Todesfälle. Zum Vergleich: 2020 gab es 2.059 Geburten und 2.144 Sterbefälle.

Aktuell sind in der Landeshauptstadt (mit Stand 1. Jänner 2022) 208.729 Hauptwohnsitze gemeldet (im Vorjahr waren es am Stichtag 207.812, 2020 mit 207.843 sogar etwas mehr). Damit gibt es heuer nach dem leichten Minus von 2020 bis 2021 nun wieder eine positive Entwicklung.

Zu Beginn 2021 war dieser Aufwärtstrend übrigens noch nicht abzusehen, bis zur zweiten Jahreshälfte zeigte sich eine Stagnation beim Bevölkerungswachstum. Dass letztlich doch noch Bewegung aufkam, führt Bürgermeister Klaus Luger (SP) auf die steigenden Corona-Impfquoten und etwaige Öffnungsschritte zurück.