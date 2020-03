Linz AG schließt das Kundencenter

Die Versorgungssicherheit im Betreuungsgebiet der Linz AG ist garantiert. Strom, Fernwärme, Erdgas und Wasser werden geliefert, Abfälle und Abwasser wie gewohnt entsorgt. Über den eigenen Telekom-Geschäftsbereich sowie die Tochter Liwest stehen derzeit Internet und entsprechende Bahnbreiten für die Online-Kommunikation in ausreichendem Ausmaß zur Verfügung. Der öffentliche Verkehr in der Stadt ist nun im Ferienfahrplan unterwegs.

Grundsätzlich würden entsprechende Notfallpläne schrittweise eingesetzt werden können, um die Versorgung wie auch die Entsorgung nachhaltig zu sichern, heißt es in einer Information der Linz AG.

Nicht alles kann aber so angeboten werden wie gewohnt. So setzt die Linz AG ab sofort auf Telefon- und Online-Service statt persönlichem Kundenservice. Deshalb bleiben das Linz AG-Kundencenter in der Wiener Straße, das Linz Linien-Infocenter auf dem Hauptplatz, das Fahrscheinkontrollservice an der Landstraße sowie die Stromnetz-Servicestellen bis auf weiteres geschlossen. Auch das tim-Servicecenter in der Wiener Straße bleibt zu. Telefonisch bleiben die Mitarbeiter erreichbar.

Nachhaltig gesichert ist auch die Abfallentsorgung, allerdings werden ab sofort für die Sperrmüllsammlung sowie für den Grünschnitt- und den privaten Containerservice bis auf weiteres keine neuen Termine mehr vergeben.

Zur Eindämmung des Coronavirus sind, wie berichtet, auch die Altstoffsammelzentren geschlossen. In den Zentren Mostnystraße, Wiener Straße und Melissenweg gibt es bis auf Weiteres keine Entsorgungsmöglichkeit. Im Sinn eines Notbetriebs ausschließlich für unaufschiebbare Entsorgungstätigkeiten der Linzer hat das Altstoffsammelzentrum Nebingerknoten in der Schachermayrstraße vorerst geöffnet.