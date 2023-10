Linz AG investiert 700 Millionen Euro in den Ausbau der Stromnetze

"Wir bauen das Netz, das unsere Vorfahren in 100 Jahren aufgebaut haben, in 20 Jahren völlig um", sagt Johannes Zimmerberger, Geschäftsführer der Linz Netz.

PV-Boom in und um Linz

Hintergrund ist die Energiewende und der damit verbundene Photovoltaik-Boom. 2022 wurden rund 10.000 Anträge bei der Linz Netz gestellt - ein Rekordwert und mehr als eine Verdreifachung innerhalb von nur einem Jahr. Aktuell gibt es im Versorgungsgebiet der Linz Netz, das 81 Gemeinden umfasst, 15.173 PV-Anlagen mit einer Gesamtleistung von 253,8 Megawatt. Zur Einordnung: Laut Linz AG Generaldirektor Erich Haider braucht das Netz der Stadt Linz und Umgebung rund 400 Megawatt. Scheint die Sonne, kommt mittlerweile mehr als die Hälfte des Stroms aus PV-Anlagen.

"Energieflüsse drehen sich um"

Das hat gravierende Auswirkungen. "Die Energieflüsse drehen sich um", sagt Zimmerberger. Aus der bisher zentralen Stromerzeugung durch wenige Kraftwerke wird eine dezentrale Stromerzeugung durch eine hohe Anzahl an PV-Anlagen. Die Infrastruktur muss entsprechend der neuen Anforderungen aus- und umgebaut werden, denn die Sonnenenergie bringt einige Herausforderungen mit sich: "Wenn die Sonne aufgeht, kommt sehr viel Strom ins Netz, es darf aber zu keiner Überspannung kommen. Am Abend fehlen plötzlich 20 Prozent. Diese Spannungen müssen ausgeglichen werden", sagt Haider.

700 Millionen Euro in zehn Jahren

In den nächsten zehn Jahren investiert die Linz AG daher 700 Millionen Euro in das Stromnetz. Einerseits werden damit Umspannwerke und Trafostationen aus- und neugebaut. So erfolgte etwa im Juni die Inbetriebnahme des vollständig umgebauten UW Linz-Nord oder wird die 110-kv Schaltstation in Pichling zu einem 110/10 kv-Umspannwerk ausgebaut. Andererseits werden bestehende Leitungen verstärkt.

PV-Anlagen auf Betrieben und öffentlichen Gebäuden

Als Stromproduzent betreibt die Linz AG selbst zahlreiche PV-Projekte. Ein Großteil der neu errichteten PV-Anlagen befinden sich auf Dächern von Betrieben sowie auf öffentlichen Gebäuden. Aktuelle Beispiele sind PV-Anlagen auf den Dächern der ÖAMTC-Stützpunkte, am Standort des Batterieherstellers Banner oder am Dach der neuen Tiefkühl- und Pharmahalle im Linz AG Hafen. "Wir sind auf dem richtigen Weg und werden 2040 klimaneutral sein", sagt Bürgermeister Klaus Luger (SP), zugleich Aufsichtsratsvorsitzender der Linz AG.

Grüne Industrie braucht internationalen Netzausbau

Die größte Herausforderung bleibt aber die Großindustrie. Bekanntlich werden zehn Prozent aller CO2-Emissionen in Österreich auf Linzer Stadtgebiet produziert - ein Ausdruck ökonomischer Stärke, aber auch Handlungsauftrag. Für den nötigen grünen Wasserstoff, der eine dekarbonisierte Stahlerzeugung überhaupt möglich macht, brauche es zu den Bemühungen der Linz AG aber einen Ausbau der internationalen Netze.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Christian Diabl Christian Diabl