Linz AG errichtet Österreichs größten Wärme-Wandler

Erneuerbare Energie zu forcieren, ist längst ein Gebot der Stunde. Der Krieg in der Ukraine hat deutlich gemacht, wie rasch die geglaubte Versorgungssicherheit gefährdet sein kann. Und der fortschreitende Klimawandel verlangt schon länger nach nachhaltigen Maßnahmen in Richtung Energiewende.

"Jetzt ist die Zeit, wichtige Maßnahmen im Bereich der erneuerbaren Energie zu setzen“, sagte gestern Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider. Denn Versorgungssicherheit basiere auch auf der Fähigkeit, schnell auf Veränderungen zu reagieren.

"Maximal fünf Jahre"

Die Linz AG reagiert auf die aktuelle geopolitische Entwicklung mit der Errichtung eines "Wärme-Wandlers" im Kraftwerkspark Linz-Mitte. Ab Herbst dieses Jahres soll das Großprojekt schrittweise umgesetzt werden. Rund 30 Millionen Euro werden in die Anlage investiert, in der Abwärme in hochwertige Linzer Fernwärme umgewandelt wird, wie es Haider formulierte.

Der Zeitplan geht von maximal fünf Jahren aus. Dann soll die Anlage einsatzbereit sein und mittels Kondensations- und Wärmepumpentechnologie Restwärme im Abgas in hochwertige Wärme umwandeln. Die nächsten Schritte, die jetzt anstehen, sind die Finalisierung der Machbarkeitsstudien und der Genehmigungsplanung sowie die Ausschreibung und die Vergabe für das Großprojekt, sagte Vorstandsdirektor Josef Siligan.

Der 65 Meter hohe Fernwärmespeicher in Linz hat ein Speichervolumen von35 Millionen Litern und ist der weltweit größte seiner Art. Foto: kerschi.at

Für ihn ist die Fernwärme eine Schlüsseltechnologie der Energiewende – ein Sektor, auf den die Linz AG schon seit den 1970er Jahren setzt. Damals begann der Fernwärmeausbau, der die Möglichkeit eröffnete, Erdgasleitungen sukzessive rückzubauen, und gleichzeitig die Luftsituation in Linz deutlich verbessert hat. Aktuell liegt der Fernwärmeanteil in der Stadt bei rund 72 Prozent.

In Linz versorgt die Linz AG etwa 79.000 Wohnungen mit Fernwärme, mit jenen in Traun und in Leonding erhöht sich diese Zahl auf 85.400 Wohnungen. Bis 2025 sollen zumindest 90.000 Wohnungen an das Fernwärmenetz der Linz AG angeschlossen sein. In zehn Jahren will das städtische Unternehmen die Marke von 100.000 Anschlüssen erreicht haben.

Was den Anteil an nicht-fossilen Energieträgern bei der Aufbringung von Fernwärme betrifft, so soll dieser von derzeit 40 Prozent bis 2030 auf 60 Prozent und in weiterer Folge bis 2035 auf 80 Prozent erhöht werden.