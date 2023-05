Linz AG baut Fernwärmenetz in Leonding weiter aus

80 Objekte will die Linz AG künftig pro Jahr in Leonding neu an das Fernwärmenetz anschließen - und damit fünf Mal so viele wie bisher. Spätestens der Krieg in der Ukraine habe den Wunsch der Bürger nach einer alternativen Wärmeversorgung abseits von Öl und Gas verstärkt, schilderten Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) und Linz AG-Vorstandsdirektor Josef Siligan bei einem heutigen Pressegespräch ihre Erfahrungen.

War Fernwärme früher eher ein Thema für Wohnungsgenossenschaften und damit für Mehrparteienhäuser, sei diese nun auch für Besitzer und Bewohner von Ein-, Zweifamilien- und Reihenhäuser ein "wesentliches Thema". Aktuell sind rund 3200 Wohnungen in Leonding an das Fernwärme-Netz der Linz AG angeschlossen. Neben der Linz AG ist in Leonding die Kelag als zweiter Fernwärmeanbieter aktiv.

Bis 2035 will die Linz AG in Leonding rund 1000 Eigenheime auf Fernwärme umstellen. Ausbauschwerpunkte werden im Bereich des Zentrums und Doppl-Hart liegen, auch mit Blick auf die Erschließung des UNO-Shoppingareals und die dortige geplante Projektentwicklung würden Gespräche geführt.

Bereits 150 Anfragen

Die Ausbauschritte würden nicht statisch, sondern dynamisch, sprich entsprechend der jeweiligen Nachfrage erfolgen, sagte Siligan heute. Jenen Interessenten, wo ein Fernwärmeanschluss nicht möglich sei, würden in Kooperation mit Partnern andere umweltfreundliche Alternativen wie Wärmepumpen oder Pellets vorgeschlagen. Schon jetzt gebe es bereits mehr als 150 Anfragen für Neuanschlüsse in Leonding.

Auskunft darüber, ob ein Fernwärmeanschlusses des eigenen Zuhauses möglich ist, gibt in einem ersten Schritt ein neues und kostenloses Onlinetool der Linz AG. Hier können sich Interessierte informieren, ob sich ihre Liegenschaft in Nähe einer bestehenden Fernwärmeleitung oder in einem (künftigen) Ausbaugebiet befindet.

"Gute Nachricht für Klimaschutz"

Die Ausbau-Offensive der Linz AG sei eine gute Nachricht für Leonding und auch den Klima- und Umweltschutz, ist Naderer-Jelinek überzeugt. "Mit dem neuen Tool der Linz AG kann jeder in Leonding nachvollziehen, ob es eine realistische Chance auf einen Fernwärmeanschluss gibt oder man sich eher nach Alternativen umschauen sollte. Der präsentierte Plan wird hunderten Menschen eine alternative Wärmeversorgung zu Öl und Gas bieten. Damit kann Leonding einen weiteren Beitrag zum Erreichen übergeordneter Klimaziele leisten."

Von den städtischen 58 Gebäuden seien der Großteil bereits an die Fernwärme angeschlossen - mit Ausnahme von 14 Objekten. Begründet liege das darin, dass diese entweder zu weit entfernt vom Leitungsnetz liegen würden oder es, wie im Fall der Wirtschaftshöfe, Pläne gibt die Standorte zusammenzulegen und einen Neubau zu errichten, sagt Naderer-Jelinek. Bei besagten Neubau solle die Fernwärme-Thematik entsprechend berücksichtigt werden.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky