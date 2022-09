Linz AG Bäder ziehen positive Sommer-Bilanz

Der Blick auf die heurigen Zahlen löst bei den Verantwortlichen der Linz AG Bäder Freude aus. Zwischen Mai und September wurden insgesamt 337.999 Freibadgäste gezählt. „Wir sind mit der heurigen Sommersaison zufrieden. Vor allem der Juni bescherte uns neben ersehntem Schönwetter viele Badegäste“, sagt Linz AG Bäder-Direktor Roland Heß. „Wir kommen damit knapp an das Jahr 2019 heran, das zu einem der besten Jahre zählt.“

Die Besucherzahlen im Mai lagen mit 63.000 Badegästen sogar über jenen aus dem Vor-Corona-Jahr 2019. Spitzentag in der heurigen Saison war aber der 19. Juni. An diesem Sonntag erfrischten sich rund 4700 Menschen im Parkbad, im Hummelhofbad waren es am gleichen Tag rund 3.200 Besucher. Auch der Juli bescherte mit insgesamt 94.000 Badegästen einen guten Zulauf zu den Linz AG Bädern.

Während "draußen" fleißig gebadet wurden, wurden "drinnen" die nötigen Revisionsarbeiten an den Anlagen vorgenommen. Mit heute, 12. September, starten die Linz AG Bäderoasen nun in die Wintersaison. Geboten wird auch dieses Mal ein buntes Angebot für Klein und Groß. So steigt etwa am 22. Oktober die erste „lange Nacht in der Saunawelt“ im Parkbad.