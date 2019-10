Linz: Acht Wohnhauseinbrüche geklärt

Die Ermittlungen begannen, als ein Hausbesitzer Anzeige erstattete, weil zwischen 28. Juli und 16. August 2019 Unbekannte in sein unbewohntes Wohnhaus in Leonding eingebrochen waren und dort auch mehrere Tage gewohnt hatten. Daraufhin wurde das Haus von der Polizei Leonding und Pasching umstellt. Beim Fluchtversuch wurden die Beschuldigten festgenommen. Es handelte sich um drei rumänische Staatsbürger, 35, 31 und 28 Jahre alt.

Einer der Täter hatte in seiner Geldtasche ein Ticket für ein Schließfach am Linzer Hauptbahnhof. In dem Schließfach befanden sich drei volle Taschen mit Diebesgut, welches einem Wohnhauseinbruch in Leonding zugeordnet werden konnte, der sich wenige Tage zuvor ereignet hatte. Die drei Rumänen wurden am 18. August in die Justizanstalt Linz überstellt.

Die Polizei Leonding konnte weitere Tatzusammenhänge ermitteln. Insgesamt konnten acht Wohnhauseinbrüche, ein versuchter Wohnhauseinbruch und ein Diebstahl in einer Werkstatt geklärt werden.

Die Einbrüche ereigneten sich in Leonding, Traun, Enns, im Stadtgebiet von Linz und in Eferding. Erbeutet wurden vorwiegend Schmuck, Münzen, Bargeld, Uhren und drei Jagdgewehre.

