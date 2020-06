Liedertafel Steyregg ist 100 Jahre alt, aber es wird gestritten statt gefeiert

Es ist Ortsgespräch in Steyregg, und es erinnert an eine Posse. Da hätte die seit 100 Jahren bestehende "Theater- und Liedertafelvereinigung Steyregg" Grund zum Feiern, doch stattdessen wird über den Ausschluss von Alt-Bürgermeister Josef Buchner und Helmut Schneglberger aus dem Verein geredet.

Auslöser dafür ist ein Streit im Vorstand. Die Schuldige für Buchner: Obfrau Annemarie Schonka, deren Stellvertreter der ehemalige Ortschef sieben Jahre lang war. Schonka weist das von sich und bedauert es sehr, wie sich die Angelegenheit nun entwickelt hat.

Was ist passiert? Der gemischte Chor, kurz als Liedertafel Steyregg bekannt, hat im Jänner eine neue Chorleiterin bekommen. Deren erster großer Auftritt hätte am 19. April ein Jubiläumskonzert werden sollen. Doch dieses Konzert wurde abgesagt. Das wäre zwar wegen der Corona-Pandemie ohnedies passiert, wurde aber vor dem Lockdown entschieden. Und zwar auf Betreiben von Obfrau Schonka, mit dem Hinweis, dass die Sängerinnen mehr Probezeit brauchen würden. Eine Vorstandssitzung wurde einberufen, mit klarer Mehrheit wurde für die Absage gestimmt.

Das ärgerte Buchner so, dass er nach 30 Jahren Aktivität in der Liedertafel seinen Abschied aus dem Chor verkündete. "Mit 80 hätte ich sowieso aufgehört, nun bin ich halt ein Jahr früher weg", so Buchner. Dass er in der Folge aus der Liedertafel ausgeschlossen wurde, weil er Vereins- und Vorstandsmitglieder auf "unehrenhafte Art und Weise" verbal angegriffen habe, will sich Buchner nicht gefallen lassen. Er hat eine Klage wegen "übler Nachrede" eingebracht.

Und was sagt die von Buchner in mehreren Schreiben angegriffene Annemarie Schonka? "Ich habe mit Buchner sieben Jahre sehr gut zusammengearbeitet, und wir haben gemeinsam die Liedertafel zu dem gemacht, was sie heute ist. Er war der beste Stellvertreter, den es gibt." Nachsatz: "Ich will nicht mehr streiten, es geht um die Zukunft des Chores." Für Schonka gibt es die, für Buchner nicht.

Artikel von Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz r.gruber@nachrichten.at