Lichtverschmutzung trübt den Blick in die Sterne

So hell leuchtet in der Nacht der Pöstlingberg in Linz.

Der Blick in die Sterne kann etwas Magisches haben. Darüber wird Sternenfotograf Dietmar Hager am 19. März im Turm 9 in Leonding ebenso sprechen wie über die Bedeutung der Sterne für die Menschen sowie über die Auswirkungen und Auswege aus der Lichtverschmutzung.

Ausgehend vom kulturgeschichtlichen Zusammenhang mit dem "Sternegucken" zieht Hager einen weiten Bogen bis zur aktuellen Problematik der Lichtverschmutzung. "Ich will erklären, was das Problem ist und wie jeder einen Beitrag zur Verbesserung leisten kann, damit auch unsere Kinder wieder die Sterne am Abend bewundern können", sagt der Experte.

Der multimediale Vortrag auf Einladung des Kiwanis Clubs Leonding beginnt um 19 Uhr. Der Abend mit spektakulären Bildern kommt auch bedürftigen Kindern zugute.

