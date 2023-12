„Licht und Schatten“ im neuen Linzer Doppelbudget

„Die Finanzlage in den Kommunen ist angespannt. In schwierigen Zeiten braucht es Zusammenhalt“, sagt der für Verkehr zuständige Vizebürgermeister Martin Hajart (VP). Deshalb werde die VP-Fraktion in der Budgetgemeinderatssitzung am Donnerstag dem Doppelbudget für die Jahre 2024 und 2025 zu weiten Teilen auch zustimmen.

Wie berichtet sind in den kommenden Jahren in Linz Investitionen in Höhe von rund 164 Millionen Euro vorgesehen, der Schuldenberg der Stadt wird vermutlich auf 983 Millionen Euro anwachsen.

Als positiv streicht Hajart die Investitionen im Bereich Straßenbau und Verkehr hervor (insgesamt 60 Millionen Euro), um die Mobilitätswende zu schaffen, müsse Geld in die Hand genommen werden. Kultur- und Tourismusstadträtin Doris Lang-Mayerhofer freut sich, dass im Brucknerjahr 2024 ein umfangreiches Kulturprogramm geboten werden könne.

Keine Zustimmung wird es von der ÖVP aber bei den Schulsanierungen und der Förderung der freiwilligen Feuerwehren geben. „Wir haben bei den Schulgebäuden einen unglaublichen Sanierungsrückstand, es ist dringend an der Zeit, Baumaßnahmen anzudenken“, sieht Fraktionsobfrau Michaela Sommer das im aktuellen Budget nicht widergespiegelt. Als zu gering wird auch die Unterstützung der vier freiwilligen Feuerwehren erachtet, pro Jahr würden diese gemeinsam nur rund 150.000 Euro an Förderung bekommen. Das sei definitiv zu wenig.

Ablehnend steht die VP darüber hinaus der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 gegenüber, es sei nicht tragbar, dass sowohl investiv als auch operativ Schulden gemacht würden, damit sei mittelfristig die finanzielle Stabilität von Linz in Gefahr, sagt Hajart.

Diese negative Haltung teilen die Grünen nicht, sie signalisieren Zustimmung für die mittelfristige Finanzplanung. Sie sehen in den Voranschlägen für 2024 und 2025 „Licht und Schatten“.

Klima versus Autobahnen

„Die Klimakrise ist und bleibt die größte Herausforderung, die wir nur mit entschlossener Klimaarbeit bewältigen können. Deshalb ist es positiv und wichtig, dass dafür künftig mehr Geld zur Verfügung steht“, sagt Klimastadträtin Eva Schobesberger. So stünden etwa für die Linzer Baumpflanzoffensive in den kommenden zwei Jahren zwei Millionen Euro zur Verfügung.

Es sei aber absurd, gleichzeitig bei Bundesautobahn-Projekten mitzuzahlen, die die Klimakrise weiter anheizen, und Projekte voranzutreiben, die den Grüngürtel bei der JKU durch Betriebsansiedlungen gefährden: „Das wird von uns keine Zustimmung erhalten.“

