Letztes Abendmahl im Promenadenhof

Am Donnerstagabend wurden die letzten Speisen aus der Küche des Promenadenhofs getragen. Tags darauf dann die Küche selbst. Der Promenadenhof, so wie ihn die Linzerinnen und Linzer kannten, ist Geschichte – nach knapp einem Vierteljahrhundert. Eine aufwändige Generalsanierung, von der auch die Redoutensäle sowie das Landestheater betroffen sind, startet nun. Rund 55 Millionen Euro investiert das Land in die Adresse Promenade 39 – 30 Millionen davon allerdings rein für das