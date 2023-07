Letzte Handgriffe im Blau-Weiß-Stadion

Es ist nichts Ungewöhnliches bei der Errichtung größerer Bauvorhaben: Zur Eröffnung ist selten alles wirklich fertig.

So ist auch im Hofmann-Personal-Stadion, der neuen Heimstätte des FC Blau-Weiß, noch nicht alles genau so, wie es sein sollte. Allerdings sollten die letzten Arbeiten in den nächsten zwei Wochen abgeschlossen werden, sagte Projektleiter Markus Eidenberger, Geschäftsführer der ILG Immobilien Linz, auf OÖN-Anfrage. Dann werden auch der geplante Lastenaufzug auf der Westseite des Stadions oder die WC-Anlage im dritten Obergeschoß einsatzbereit sein.

Lieferschwierigkeiten oder das Fehlen von verfügbaren Handwerkern waren dafür verantwortlich, dass Arbeiten noch nicht abgeschlossen werden konnten, als Blau-Weiß am Wochenende erstmals im neuen Stadion ein Spiel (gegen Eindhoven) absolvierte.

Beim Lastenaufzug – der kleinere von zwei – handelt es sich laut Eidenberger um einen Lift, der ausschließlich für den internen Betrieb gebraucht wird ("Besucher kommen da gar nicht hin"). Die drei Personalaufzüge in diesem Bereich seien aber bereits in Betrieb, wie auch der für sechs Tonnen zugelassene Lastenaufzug im Ostteil des Stadions.

Klimaanlage funktionierte nicht

Dass die Klimaanlage in den VIP-Räumlichkeiten zum Eröffnungsspiel nicht funktionierte, war ausgerechnet am bisher heißesten Tag des Jahres ärgerlich, so Eidenberger. Dies sei aber (auch) der Nachhaltigkeit geschuldet. "Wir haben uns für eine Brunnenkühlung und damit einen nachhaltigen Weg entschieden, ein Spezialteil wurde aber nicht geliefert." Aufgrund der Lieferverzögerung wurden mobile Klimaanlagen bestellt, allerdings "haben sie nicht funktioniert". Die Ursache dafür konnte er nicht nennen. Möglicherweise war das Stromnetz durch die mobilen Anlagen überlastet, so Eidenberger.

Das Eröffnungsspiel in der neuen Arena an der Donau war die Generalprobe, bei der Premiere (am 6. August findet das erste Bundesliga-Heimspiel der Linzer gegen Hartberg statt) werde alles da sein, was gebraucht wird. Und: "Wir lernen aus den Erfahrungen", spricht Eidenberger die Orientierungssysteme für die Besucher vor und im Stadion an. Hier habe sich gezeigt, dass man Richtungspfeile "größer oder greller" machen müsse.

Keine Probleme gab es hingegen mit der Verkehrssituation. Eine Debatte über fehlende Parkplätze rund um das Stadion will der Projektleiter nicht führen. "Die Situation mit öffentlichen Verkehrsmitteln ist hier besser als auf der Gugl. In acht Minuten ist man von der Straßenbahnhaltestelle Peuerbachstraße über die neue Eisenbahnbrücke zu Fuß beim Stadion."

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

Interessieren Sie sich für diesen Ort? Fügen Sie Orte zu Ihrer Merkliste hinzu und bleiben Sie auf dem Laufenden. Linz Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.