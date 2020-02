Letzte Chance in die Eiswelt einzutauchen

Wer Anna, Elsa und ihre Gefährten wie den Schneemann Olaf noch in ihrer vollen Eispracht bewundern will, sollte bis 23. Februar im Volksgarten vorbeischauen. 140.000 Kilogramm Eis wurden von den internationalen Künstlern zu zauberhaften Figuren geformt, zu bewundern sind sie nun nur noch wenige Tage in der 600 Quadratmeter großen Kühlhalle.

Unbedingt einpacken sollten Besucher eine dicke Jacke, Haube und Handschuhe, denn bei minus sechs Grad kann es schon einmal frisch werden. Zudem empfiehlt es sich einen Abstecher auf den dortigen Eislaufplatz und die Eisrutsche einzuplanen.

Zum Abschluss gibt es noch eine besondere Rabattaktion für Linzer: Wer 21. bis 23. Februar und einen Ausweis dabei hat, der in Linz ausgestellt wurde, erhält einen besonderen Rabatt. Statt zwölf sind für das Erwachsenenticket dann nur fünf Euro zu bezahlen.