Letzte Bankfiliale im Franckviertel schließt im Oktober

Die 7000 Franckviertel-Bewohner müssen bald ohne Bankfiliale auskommen. Nach dem Rückzug von Oberbank und Raiffeisenbank hat nun auch die Sparkasse OÖ in einem Schreiben angekündigt, die Filiale in der Franckstraße mit 2. Oktober zu schließen.

Franckviertel braucht eine Bankfiliale

Gemeinderat Florian Koppler (SP) kritisiert die Entscheidung. „Besonders ältere Menschen, die möglicherweise nicht über die erforderlichen technischen Fähigkeiten verfügen oder sich unsicher bei der Nutzung elektronischer Zahlungsmethoden fühlen, sind von dieser Entscheidung betroffen“, sagt Koppler. Gerade das Franckviertel sei ein aufstrebender Stadtteil mit vielen neuen Wohnungsprojekten, da brauche es eine Bankfiliale vor Ort. Koppler bittet die Verantwortlichen der Sparkasse OÖ, die Auswirkungen dieser Entscheidung auf die Lebensqualität der Menschen im Franckviertel zu berücksichtigen und wird das persönliche Gespräch suchen.

Nächste Filiale auf der Landstraße

Bei der Sparkasse OÖ verweist man auf geänderte Kundenbedürfnisse. Analysen hätten ergeben, dass immer mehr Kunden Internet-Banking nutzen - auch ein großer Teil der älteren Kunden. Für alle anderen sei die nächsten Filiale in der Landstraße nur zwei Kilometer entfernt. "Wir haben uns die Entscheidung in Bezug auf die Schließung der Filiale nicht leicht gemacht – sind aber ein Unternehmen und zur Wirtschaftlichkeit verpflichtet", heißt es aus der Bank. Das Netz an Filialen in Linz sei sehr engmaschig, sodass der persönliche Betreuer/die persönliche Betreuerin nach wie vor nur wenige Minuten entfernt sein werde.

