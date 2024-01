Lesestoff statt Kleider: Buchhandlung Fürstelberger zieht an die Promenade

Der eine wollte sich verkleinern und war auf der Suche nach einem Mieter. Die andere wollte sich räumlich verändern und hielt Ausschau nach einem neuen Geschäftslokal. Und quasi per Zufall, durch eine Bekannte, wurden sie aufeinander aufmerksam. So traf Sabine Weissensteiner von der Buchhandlung Fürstelberger auf Maximilian Kaisergruber vom Modehaus Steiner und damit die Welt der Bücher auf jene der Mode. Schon bald sind die beiden Linzer Unternehmer nun Nachbarn an der Promenade.