Lesermeinung

Nach meiner akuten Erkrankung danke ich dem gesamten Team der Krankenhäuser Barmherzige Schwestern und Barmherzige Brüder in Linz. Besonderer Dank an das gesamte Ärzteteam rund um Prof. Primarius Dr. Lampl (Aufnahme, Notfallabteilung, Neurologie und Reha-Abteilung, die gute Aufklärung und schnelle spezielle Versorgung und Diagnose in der Notaufnahmeambulanz)! Ich wurde immer freundlich und respektvoll behandelt. Auf alle Fragen bekam ich eine erschöpfende Auskunft.

Der Dank gilt auch für die fürsorgliche Pflege zu jeder Tages- und Nachtzeit. Man spürte auch den guten Zusammenhalt der Schwestern und Pfleger sowie der Therapeutinnen. Ebenso ließ die Sauberkeit der Zimmer keinen Wunsch offen. Dies alles hat mich auf dem Weg meiner Genesung sehr unterstützt und ist keine Selbstverständlichkeit.

Helge Sutter, Pabneukirchen

