Lesermeinung

Betreff: "Beim Radfahren in Linz fährt oft die Angst mit" (OÖN vom 21. Juni)

Leider muss ich Thomas Hofer von der Linzer Radlobby zustimmen. Ich fahre seit fünf Jahren mit meinem Rad in die Arbeit. Während der fünf Jahre gab es kaum Verbesserungen der Radwege. Im Gegenteil: Einige Kreuzungen wurden zu Gunsten der Autofahrer neu reguliert. Vergeblich suche ich Zebrastreifen für Fahrradfahrer.

Ich lebe in Urfahr und meide die Nibelungenbrücke. Oft nehme ich einen Umweg in Kauf und fahre über die Autobahnbrücke. Freunden mit Kindern geht es ebenso. Es bräuchte dringend ein neues und sicheres (!) Konzept für Radfahrer für die Brücke und ebenso für die Anbindung danach.

Eine kleine Anekdote: Vor zwei Jahren im Sommer traf ich einen Holländer auf Urlaub in Linz. Er hat vor seiner Pensionierung im Bereich Infrastruktur gearbeitet. Er meinte, er sei viel mit dem Rad in vielen Städten unterwegs gewesen, aber so schlimm wie in Linz seien in keiner ihm bekannten Stadt die Radwege. Es fehle hier ein Konzept. Radwege, so schien es ihm, fangen irgendwo an und hören willkürlich und oft an gefährlichen Stellen auf. Er verstehe gar nicht, wie ich all meine Wege in der Stadt mit dem Rad bewältigen könne...

Lisa Neumüller, per E-Mail