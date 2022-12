Normalerweise schwingt sie das Tanzbein, doch seit sie in Pension ist, hat sich Gerta Horn auf das Backen verlegt. Jedes veröffentlichte Rezept von Lesern in den OÖNachrichten nimmt die 61-Jährige unter die Lupe und macht den Praxis-Test. Mit einer Schoko-Tarte, empfohlen in einer Kolumne von Philipp Braun, begann die süße Berufung, die seither buchstäblich in aller Munde ist.