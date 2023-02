Leondinger Serieneinbrecher geschnappt

Polizisten aus Leonding (Bezirk Linz-Land) haben einen Einbruch in eine Tierarztpraxis und vier versuchte Einbrüche, unter anderem in eine Konditorei und eine Versicherung, geklärt. Ein 31-Jähriger aus Engerwitzdorf (Bezirk Urfahr-Umgebung) hat die Taten, die er zwischen 29. Jänner und 14. Februar verübt haben soll, gestanden. Der Mühlviertler war verdächtigt worden, am 14. Februar in drei Betriebe eingedrungen zu sein. "Der Abgleich von weiteren Einbrüchen ergab den dringenden Verdacht, dass der 31-Jährige die Einbrüche am 29. Jänner ebenfalls begangen hat", berichtet die Polizei. Der junge Mann legte schließlich ein Geständnis ab, danach wurde er in die Justizanstalt Linz gebracht.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.