Leondinger Neujahrstreff: Ein Hoch auf das Miteinander

In Leonding wird das Miteinander gelebt und hochgehalten: Das war eine der zentralen Botschaften von Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP) beim diesjährigen Leondinger Neujahrstreff, der gestern Abend im Leondinger Rathaussaal stattfand. Dieser war auch heuer wieder eine Kooperationsveranstaltung mit dem Roten Kreuz Leonding und dem Wirtschaftsverein Galileo.

Der Zusammenhalt wurde auch in den Reden von Jörg Jenatschek, stellvertretender Ortsstellenleiter des Roten Kreuzes Leonding, und Heinz Platzer, Präsident des Wirtschaftsvereins Galileo, hervorgehoben.

Naderer-Jelinek betonte in ihrer Rede, dass sich ihre Glückskeks-Botschaft „Grünes Licht für alle Vorhaben“ vom letzten Neujahrstreff 2023 voll bewahrheitet habe, und meinte damit allen voran den Durchbruch in der ÖBB-Einhausungsfrage und die Zusage für das neue Digital-Gymnasium am Harter Plateau. Die beiden ersten Klassen für das neue Schulangebot, das heuer im Herbst mit einer Containerlösung startet, seien bereits voll, sagte Naderer-Jelinek, die besonders freut, dass sich viele Mädchen für das neue Bildungsangebot begeistern können. Für die Oberstufe (5. Klassen) sind Interessenten noch herzlich willkommen.

Glückskekse und ihre Botschaften

An Thementischen – von der Bildung bis hin zum Verkehr – gab Naderer-Jelinek Ausblick auf das heurige Jahr und verriet, dass es nicht nur eine neue Rutsche für das Freibad geben wird, sondern dass auch das Riesenrad am Leondinger Stadtfest eine Neuauflage erleben wird.

Ihren Ausführungen lauschten neben der Leondinger Stadtregierung auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Christine Haberlander (VP), Landesrat Günther Steinkellner (FP), der auch im Leondinger Gemeinderat sitzt, Landesrat Michael Lindner (SP) sowie Nationalratsabgeordnete und Grün-Gemeinderätin Agnes Sirkka Prammer. Auch die Bürgermeisterkollegen beziehungsweise deren Stellvertreter aus den Leondinger Umlandgemeinden waren zahlreich vertreten – unter den Gästen zu sehen waren unter anderen der Paschinger Bürgermeister Markus Hofko (VP), der Ansfeldner Stadtchef Christian Partoll (FP), der Steyrer Bürgermeister Markus Vogl und die Linzer Vizebürgermeisterinnen Karin Hörzing und Tina Blöchl (alle SP).

Über viele angeregte Gespräche freuten sich auch AMS-OÖ-Chefin Iris Schmidt, AK-Direktorin Andrea Heimberger, Linz-AG-Generaldirektor Erich Haider, Linz-AG-Vorstandsdirektorin Jutta Rinner, Manfred Hageneder (Bezirkshauptmann Linz-Land) und Bildungsdirektor Alfred Klampfer. Nicht fehlen durften am Dienstag auch die Leondinger Ehrenbürger, darunter waren neben Schriftstellerin Anna Mitgutsch mit Walter Brunner und Herbert Sperl gleich zwei Alt-Bürgermeister.

Mit von der Partie waren im Leondinger Rathaus darüber hinaus zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft, Vereinen und Kultur.

Der eine oder andere durfte sich am Ende des offiziellen Teiles über seinen ganz persönlichen Glückskeks freuen. Naderer-Jelineks Glückskeks empfahl ihr heuer übrigens Momente der Gelassenheit.

Autorin Julia Popovsky Redakteurin Linzer Nachrichten Julia Popovsky

Autor Reinhold Gruber Lokalredakteur Linz Reinhold Gruber

