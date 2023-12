Leondinger Gymnasium startet im Herbst 2024 mit Containern

Lange hat die Stadt Leonding darauf gewartet, nun rückt die Realisierung eines Gymnasiums immer näher. Wie berichtet, hat der Leondinger Gemeinderat vergangene Woche grünes Licht für die Containerlösung zum Auftakt des Schulbetriebes und den Architekturwettbewerb für den Neubau gegeben. Im ersten Jahr investiert die Stadt Leonding dafür vier Millionen Euro.

Die AHS mit Digitalisierungsangebot am Harter Plateau startet im Schuljahr 2024/25 mit Containerklassen, parallel dazu werden die Planungen und Ausschreibungen für das neue Schulgebäude vorangetrieben, dieses soll zum Start des Schuljahres 2027/28 bezugsfertig sein. Die Container werden im Bereich der Asphaltstockbahn und einem Teil des Parkplatzes bei der Leondinger HTL errichtet, auch der Neubau soll in deren Umkreis Platz finden.

Sechs Klassen zum Start

Zum Auftakt wird es sechs Klassen geben, vier erste und zwei fünfte, Andreas Riedl wird Schulleiter. „Ich freue mich, dass in weniger als einem Jahr das neue richtungsweisende Leondinger Digital-Realgymnasium in Betrieb geht. Das wird nicht nur für Leonding, sondern für die ganze Region wichtige Impulse setzen", sagt die Leondiger Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP).

Gegründet wird das Leondinger Gymnasium als Privatgymnasium mit Öffentlichkeitsrecht, was bedeutet, dass die Stadt die Schule bauen und als Schulerhalter agieren wird. Das nötige Lehrpersonal wird unentgeltlich vom Bund zur Verfügung gestellt. Die Schulzeugnisse haben die gleiche Gültigkeit wie jene öffentlicher Schulen, der Schulbesuch ist kostenlos.

Wissenschaftlich begleitet wird das neue Angebot von der Pädagogischen Hochschule Oberösterreich . "Die Stadtgemeinde Leonding bei der Neuerrichtung der Digitalisierungs-AHS zu begleiten, ist eine besondere Bereicherung und Herausforderung. Die Kinder und Jugendlichen zu Digitalisierungsexperten von morgen auszubilden, ist uns ein besonderes Anliegen", sagt Margit Steiner, Projektleiterin Pädagogische Hochschule OÖ.

Fokus auf digitale Anwendungen

In der Unterstufe wird es die Möglichkeit eines ganztätigen Schulbesuchs geben, die Oberstufe bietet die Option zur Erlangung zusätzlicher Zertifikate. Das neue Schulgebäude soll das gemeinschaftliche Lernen fördern, das neue Bildungsangebot wird in das pädagogische Gesamtkonzept BildungsCampus Leonding eingebettet. Es wird mit Betrieben und anderen Bildungseinrichtungen kooperiert.

"Mit dem neuen innovativen Digital-Realgymnasium in Leonding wird die beste Bildungsinfrastruktur für die Schülerinnen und Schüler vor Ort geschaffen", sagt Bildungsminister Martin Polaschek. Die Fokussierung auf digitale Anwendungen in allen Unterrichtsgegenständen und die Schwerpunkte 'Coding Robotics', 'Creativity' und 'Future Research' seien besonders in der Oberstufe wichtig.

„Ich freue mich, dass mit Beginn des Schuljahres 2024/25 die Bildungslandschaft in OÖ um diese AHS reicher wird. Ich sehe in diesem Schulschwerpunkt sehr viel Potential und bin davon überzeugt, dass die Schüler hier optimal auf ein Studium oder den direkten Einstieg in ihr Berufsleben vorbereitet werden. Das Leondinger Gymnasium nimmt hier eine Vorreiterrolle ein, auf die es sehr stolz sein darf", sagt die für Bildung zuständige Landesrätin Christine Haberlander (VP).

Voranmeldungen sind bereits möglich

Im Endausbau 2027/2028 wird mit mehr als 600 Schüler gerechnet, die Zahl der Lehrkräfte wird bis dahin auf etwa 70 steigen. Anmeldungen für die neue Schule können ab Februar 2024 auf der Homepage der Stadt Leonding www.leonding.at vorgenommen werden. Voranmeldungen sind bereits jetzt (ebenfalls auf der Homepage oder unter ahs@leonding.at) möglich.

Erklärtes Ziel von Leonding ist, dass die Schule in vier Jahren "verbundlicht" wird, was in der Praxis bedeutet, also der Bund die Schulerhaltung und -verwaltung übernimmt. Das Bundesministerium sei von dem Konzept überzeugt und starte nun die Verhandlungen über eine künftige Verbundlichung der Schule, wird seitens der Stadtgemeinde informiert. Die Rolle als zentrale Koordinationsstelle übernimmt die Bildungsdirektion OÖ.

