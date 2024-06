Warum die Leondinger Digi-AHS doch nicht in Containern startet

Die neue Digi-AHS kommt für das erste Schuljahr statt in Containern in der MS Doppl unter.

Am 9. September startet die neue Digi-AHS in Leonding mit zwei Unterstufenklassen. Bis das neue Schulgebäude fertig ist (Baubeginn ist im Herbst), hätte der Unterricht in Containern stattfinden sollen. Doch daraus wird vorerst nichts. Mehr zum Thema: Leondinger Digi-AHS startet mit zwei Klassen Das Landesverwaltungsgericht hat die Zuschlagsentscheidung der Stadtgemeinde Leonding an den vermeintlichen Bestbieter für nichtig erklärt. Keines der eingelangten Angebote habe die