Leonding wird zum Vergnügungspark

Kommendes Wochenende verwandelt sich das Leondinger Zentrum zum neunten Mal in einen farbenfrohen Vergnügungspark. Drei Tage lang laden Ringelspiele, Karussells und Spielstationen dazu ein, sich zu amüsieren. Eröffnet wird das Stadtfest am Freitag, 6. September, um 18 Uhr mit dem Bieranstich auf der Festbühne. Los geht es aber schon ab 13 Uhr. Auf der Bühne zeigen die Leondinger Vereine Ausschnitte aus ihren Programmen, während die Einsatzorganisationen im Michaelipark ihr Können vorführen.

Mit dabei ist wie jedes Jahr die Schaustellerfamilie Schlader. Nach dem Debüt im Vorjahr gibt es wieder ein Riesenrad, und im Michaelipark kann die eine oder andere Runde mit dem Autodrom gedreht werden. Mit dem Kinder-Hully-Gully-Fahrgeschäft "Little Dancer" gibt es auch heuer wieder eine Premiere. "Unser Stadtfest ist nicht nur bei den Leondingern sehr beliebt, sondern es kommen auch viele Besucher aus den Nachbarstädten und -gemeinden", sagt Bürgermeisterin Sabine Naderer-Jelinek (SP).

Programm für Jung und Alt

Als Kooperationspartner ist diesmal die KUVA, die Leondinger Veranstaltungs- und Kulturservice GmbH, mit an Bord, die das Bühnenprogramm organisiert. Am Freitag spielen die "Remix Alpenparty", am Samstag "Meli & The Gentlemen" und "The FreeMenSingers mit Andie Gabauer" und am Sonntag das Edelmetall Brass Quartett sowie die Stadtkapelle Leonding beim Frühschoppen. Die "Kinder Soundkistn" ist an allen drei Tagen zu sehen.

Bei einem Rundgang kann das 44er Haus, das älteste Haus Leondings, besucht werden. Unter dem alten Nussbaum warten italienische Köstlichkeiten vom Leondinger Newcomer-Caterer "LaVita Genusshandwerk".

Beim Familientag am Sonntag gibt es zusätzliche Angebote – vom Familienfrühstück bis hin zu Disney-Charakteren, die am Festgelände unterwegs sein werden.

Festbesucher sind eingeladen, zu Fuß, mit dem Fahrrad oder den Öffis zu kommen. Die Linie 191 wird ab Donnerstag über die Ruflinger Straße, Hainzenbachstraße und Mayrhansenstraße umgeleitet. Die Endhaltestellen der Linien 191 und 192 werden zu den Haltestellen "Leonding Schule" bzw. "Spillheide" verlegt. Während der Sperre der Michaelsbergstraße wird zwischen Lehnergut- und Mayrhansenstraße eine Ersatzhaltestelle eingerichtet.

Mehr Infos zum Programm finden Sie unter leonding.at

